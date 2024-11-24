Российские ученые ведут борьбу с опасной инфекцией

Антибактериальные препараты широко применяются для лечения инфекций желудочно-кишечного тракта, дыхательной системы, нервной системы, а также при сепсисе и пневмониях. Их действие направлено на подавление роста патогенных микроорганизмов или их уничтожение. Однако не все патогены одинаково реагируют на конкретный препарат, что и приводит к проблеме резистентности.

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Как отметил Владимир Кулабухов, кандидат медицинских наук и научный сотрудник НИИ имени Склифосовского, микроорганизмы вырабатывают механизмы выживания, адаптируясь к действию антибиотиков. Это явление известно уже более 80 лет с момента первых случаев применения антибиотиков. Сегодня многие препараты, которые считались эффективными 10–15 лет назад, теряют свою способность бороться с инфекциями.

Рабият Зайнитддинова, кандидат медицинских наук и врач-педиатр, подчеркнула, что современная практика нередко требует комбинирования препаратов из разных классов антибиотиков для лечения сложных инфекций, таких как атипичные пневмонии у взрослых и детей.

В России активно работают над созданием новых антибиотиков. Один из таких препаратов, разработанный отечественными учеными, показывает эффективность против полирезистентных штаммов бактерий. Его производят только для медицинских учреждений и применяют в сложных случаях, когда стандартные антибиотики оказываются бесполезны.

В год на производственных мощностях выпускают около пяти миллионов упаковок данного препарата. При этом создание нового лекарства занимает от трех до 10 лет. Процесс включает не только синтез вещества, но и его исследование, разработку технологии производства и контроль качества, как отметила генеральный директор фармацевтической компании Ольга Турчанинова.

Специалисты напоминают в беседе с ИА «Мир 24», что эффективность антибиотиков зависит и от пациентов. Самолечение и несоблюдение рекомендаций врачей могут привести к ускоренному росту резистентности.

Ранее ученые заявили, что тренировки лишь частично смягчают вред сидячего образа жизни. Также исследователи выяснили, чем грозит микропластик в мозге, который есть у каждого человека.