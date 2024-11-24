Создан интегрируемый в ваш унитаз трекер здоровья

Китайский стартап Shanmu представил S1, трекер здоровья, предназначенный для размещения внутри унитаза и анализа мочи для раннего обнаружения заболеваний и мониторинга прочих состояний организма. Устройство, признанное почетным лауреатом премии CES 2025 Digital Health, описывается как «первый в мире ультраминиатюрный, полностью автоматизированный домашний медицинский робот».

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S1, размером примерно с iPhone, использует запатентованные компанией Shanmu цифровые микрофлюидные чипсеты и искусственный интеллект для полного анализа мочи и последующей доставки результатов на ваш смартфон в течение 10 минут. С помощью всего 1 микролитра мочи S1 оценивает 10 показателей здоровья, включая работу почек и печени, уровень гидратации, pH-баланс и признаки воспаления.

Водонепроницаемая конструкция по стандарту IPX7 и покрытие медицинского класса обеспечивают чистоту и долговечность, а срок службы батареи составляет два месяца, расходные материалы рассчитаны на шесть месяцев.

Цены и подробности подписки пока не объявлены.