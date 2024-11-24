Российские ученые разработали цифровой двойник роговицы глаза

Волгоградские учёные создали цифровой двойник роговицы

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Волгоградские учёные создали цифровой двойник роговицы, который повышает точность операций при кератоконусе и улучшает их эффективность на 30%. По словам Елены Солодковой, исполняющей обязанности директора волгоградского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», новая технология помогает врачам точнее прогнозировать результаты вмешательства. Это достигается за счёт компьютерной модели, позволяющей оценивать воздействие на ослабленные зоны роговицы и корректировать параметры операций.

Кератоконус — это заболевание, при котором роговица теряет жёсткость и деформируется в виде конуса, из-за чего зрение ухудшается. Разработка цифрового двойника решает одну из главных проблем лечения — сложность персонализации. Новый подход позволяет не затрагивать всю оболочку глаза, а работать исключительно с поражёнными участками. Такая точность улучшает остроту зрения и укрепляет роговицу, что подтверждено клиническими исследованиями.

Проект реализован совместно с учёными Волгоградского технического университета и получил поддержку Российского научного фонда и региональных грантов. Сейчас технология активно применяется в волгоградском филиале «Микрохирургия глаза», а созданный метод уже запатентован. Солодкова подчеркнула, что инновация открывает новые возможности для лечения кератоконуса и делает его доступным для большего числа пациентов.