Ученые назвали овощи, эффективно снижающие давление

Ученые из Университета Эдит Коуэн в Австралии в ходе эксперимента выяснили, что ряд овощей, в том числе редис, шпинат и капуста, помогают быстро и эффективно снизить артериальное давление.

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Для исследования были отобраны 18 человек в возрасте около 68 лет, которые страдали гипертонией. Всех добровольцев разделили на две группы, каждая из которых на протяжении двух недель придерживалась определенного рациона.

Первая половина людей ела больше овощей из семейства крестоцветных, а вторая — употребляла овощи из других категорий, например, кабачки, картофель и помидоры. Уже в первые сутки эксперимента выяснилось, что у добровольцев из первой группы начало падать давление.

При этом во второй группе подобных изменений не наблюдалось. По словам экспертов, репа, капуста, редька и прочие крестоцветные содержат фитонутриенты, в частности, глюкозинолаты, которые положительно сказываются на состоянии гипертоников, передает «Доктор Питер».

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