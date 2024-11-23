Ученые связали бессонницу с ярким городским освещением

Китайские ученые изучили жалобы молодых китайцев в сервисе Weibo и выявили зависимость между жалобами на нарушение сна и световым загрязнением. Однако есть обстоятельства, которые не позволяют считать полученные сведения исчерпывающими.

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Китайские ученые Южного университета науки и технологий (SUSTech) провели исследование и пришли к выводу, что жители малых и средних городов КНР чаще жаловались на бессонницу, чем горожане, проживающие в мегаполисах. Их работа была основана на анализе 1,1 млн сообщений простых китайцев в сервисе Weibo.

Ученые считают, что корнем проблемы является чрезмерное световое загрязнение, которое из-за быстрой урбанизации еще плохо отрегулировано. У возрастной группы 15-39 лет фиксировалась четкая связь между искусственным освещением в ночное время и нарушениями сна. Однако исследование не учитывало качество света и уровень шума в самих домах и квартирах, а поэтому его данные не могут быть исчерпывающими и окончательными.

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