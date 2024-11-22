Уникальный препарат от рака успешно испытали в России

Ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) успешно испытали уникальный препарат «Мирна-3» на основе микроРНК, который можно применять при лечении рака. Об этом сообщила проректор по научной работе и последипломной подготовке вуза Ольга Федорова, передает ТАСС.

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Отмечается, что препарат прошел доклинические исследования.

«Это абсолютно инновационный уникальный препарат, который не имеет аналогов в своем классе, направлен на лечение очень сложных онкологических заболеваний», — подчеркнула она.

По словам Федоровой, создание подобных препаратов знаменует новую эру в медицине. Она напомнила, что в октябре этого года американским исследователям была присуждена Нобелевская премия за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Это, считает Федорова, показывает, что подобные работы признаются во всем мире.

«Мирна-3» — это инновационное генотерапевтическое лекарственное средство на основе микроРНК, предназначенное для лечения опухолей. Оно предотвращает переход микрометастазов в макрометастазы.

Ранее стало известно, что российские ученые первыми в мире нашли способ замедлить старение кошек. Специалисты Ижевской государственной медицинской академии (ИГМА) и предприниматели разработали уникальную антивозрастную добавку в корм, которая влияет на клетки в организме животных. Новую формулу уже запатентовали. До этого в России провели первые испытания революционной вакцины против всех видов рака, и она показала хорошие результаты.