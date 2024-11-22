Ученые выяснили, что может спасти человека от рака легких

Проверка на рак легких может спасти жизнь, но большинство людей, которые могли бы пройти этот тест, никогда о нем не слышали или никогда не обсуждали его с врачом. Это показал проведенный в США опрос, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Network Open.

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«У нас есть скрининговый тест, который работает. Он работает так же хорошо, если не лучше, чем скрининг рака груди и колоректального рака с точки зрения снижения летальности. 80% тех, кто имеет право на этот скрининг, независимо от расы, образования, этнической принадлежности, состояния здоровья или дохода, не слышали о скрининге рака легких и не обсуждали его с врачом», — рассказали ученые.

Скрининг рака легких включает низкодозную компьютерную томографию. Этот неинвазивный безболезненный тест может обнаружить рак легких на ранней стадии, при которой опухоль часто можно полностью удалить хирургически. При этом важно, чтобы люди из группы риска повторяли обследование раз в год или по согласованию с врачом.

В США охват скринингом рака легких составляет от 16% до 20%. Новое исследование показало, что проблема может заключаться в том, что люди просто не знают о возможности проверки на рак. Ученые считают, что исправить ситуацию могли бы врачи, которые бы рассказывали пациентам о возможностях скрининга. Однако учитывая высокую нагрузку на медиков, могут быть полезны другие способы популяризации скрининга.