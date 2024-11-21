Что будет, если не спать неделю подряд?

Многие из нас испытали на себе, какого это — бодрствовать целые сутки или спать всего несколько часов в день. Такое недосыпание может привести к резким сменам настроения, плаксивости и головным болям. А что же случиться с организмом, если не спать неделю подряд ночью?

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Рэнди Гарднер — мальчик, который выжил

В 1963 году два американских подростка решили проверить, что случится с человеком, если он перестанет спать. Испытателем стал 17-летний Рэнди Гарднер. Ему удалось продержаться без сна 11 дней.

Во время эксперимента его беспокоили капризность, трудности с концентрацией внимания и кратковременной памятью, а также паранойя и галлюцинации. На одиннадцатый день, когда ему предложили несколько раз вычесть семь из ста, он остановился на числе 65. На вопрос, почему он прекратил, он ответил, что забыл, что делал.

Когда эксперимент завершился, Рэнди проспал почти 15 часов. На следующий день — 10,5 часа. Последующие записи сна, сделанные через одну, шесть и десять недель, не показали существенных изменений в работе мозга. Юноша полностью восстановился.

Что происходит с телом, когда не спишь неделю подряд?

Первый день:

Человек чувствует усталость;

Внимание рассеивается.

Второй-третий дни:

Начинают развиваться трудности с координацией;

Недостаток отдыха мозг попытается заполнить другой энергией: человека будет тянуть на жирную и сладкую пищу;

Появляются проблемы с концентрацией зрения.

Четвертый-пятый дни:

Человек становится раздражительным;

Появляются галлюцинации;

Речь может потерять связность.

Шестой-седьмой дни:

Развивается паранойя;

Могут проявиться симптомы, характерные для болезни Альцгеймера;

Решение простейших задач ставит в тупик;

Появляется тремор конечностей.

Как помочь себе заснуть?

Эксперименты со сном сложно назвать безопасными. Если вы испытываете какие-либо трудности с засыпанием, то имеет смысл обратиться к специалисту.

Если серьезных проблем нет, то можно опробовать несколько техник, которые помогут улучшить качество сна: