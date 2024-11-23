Ученые перечислили плюсы и риски сыроедения, веганства и карнивор-диеты

Ученые Пермского национального политехнического исследовательского университета (ПНИПУ) проанализировали последствия для здоровья от таких режимов питания, как сыроедение, веганство и карнивор-диета. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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Специалисты Пермского Политеха отметили, что люди в ходе эволюции стали всеядны, поэтому для них наиболее предпочтителен разнообразный рацион из растительной и животной пищи. Об этом говорит объем желудочного сока, выделяемый организмом человека в сутки, — около двух литров.

По словам исследователей, одной из наиболее обсуждаемых и противоречивых диет стало сыроедение: питание продуктами, не подвергавшимися тепловой обработке.

Такой рацион имеет положительные стороны, поскольку сырые овощи, ягоды и фрукты считаются полезными для организма. Термическая обработка не разрушает питательные вещества. У приверженцев сыроедения значительно улучшается пищеварение, состояние зубов и десен, а также на время повышается мышечный тонус.

Однако спустя некоторое время эта диета приводит к упадку сил и истощению. Эффект связан с нехваткой витамина B12. Кроме того, у сыроедов может развиться анемия, нарушится кровообращение и снизится функциональность кишечника. Кроме того, отсутствие термической обработки делает продукты опаснее, так как на них могут сохраняться патогены.

В связи с этим сыроедение не рекомендовано детям, беременным женщинам, а также людям с болезнями сердца и почек.

Вегетарианство как диета имеет несколько разновидностей, самым строгим из которых считается веганство — полный отказ от любых продуктов животного происхождения, включая те, получение которых не причиняет прямого вреда животным.

В ПНИПУ отметили, что веганство способствует получению большего количества антиоксидантов из растительной пищи, однако человеческий организм хуже усваивает железо из источников плодов, овощей и орехов. Это может привести к падению уровня гемоглобина и железодефицитной анемии.

Кроме того, веганство способствует развитию дефицита незаменимых аминокислот, витамина D, витамина B12, кальция, фосфора. Компенсировать недостатки можно сменой диеты либо регулярным употреблением лекарственных препаратов.

Карнивор-диета — полная противоположность веганству, основанная на потреблении только животных продуктов.

При таком рационе в дефиците будут витамины, содержащиеся в овощах и фруктах. Например, растительная пища — необработанные зерновые, инжир, миндаль, орехи, темно-зеленые овощи, бананы, крупы и бобовые – особенно богаты магнием.

Значение магния как макроэлемента проявляется в том, что он универсальный регулятор биохимических и физиологических процессов в организме и является донором энергии в процессах жизнедеятельности клеток, подчеркнули в ПНИПУ.

Приверженцы такого типа питания могут столкнуться с нарушением синтеза инсулина, инсулинорезистентностью, истощением функции коры надпочечников. При безуглеводной диете у человека могут развиться панкреатиты, спастические запоры и гипомагниемия, которая является причиной развития желудочно-кишечных болей, добавили исследователи.