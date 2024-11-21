Ученые выяснили, что может помочь людям, генетически склонным к деменции

К такому выводу пришли шведские ученые.

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Регулярные физические упражнения помогают поддерживать когнитивные функции и могут быть полезны для людей, генетически склонных к деменции. К такому выводу пришли шведские ученые из Каролинского института в Стокгольме. Данные исследователей опубликовали в издании The Guardian.

Сообщается, что частые занятия спортом могут отсрочить наступление деменции на полтора года. Поэтому поддержание хорошей физической формы в течение жизни является ключевым способом снижения вероятности развития этого заболевания.

Шведские ученые изучили здоровье 61 214 человек в возрасте от 39 до 70 лет, которые не страдали деменцией на момент включения в исследование в 2009—2010 годах. За ними наблюдали 12 лет, чтобы оценить изменения в их здоровье.

При поступлении в группу участники прошли шестиминутный тест на велотренажере для оценки физической формы. Также были измерены когнитивные функции с помощью нейропсихологических тестов, а генетический риск деменции определялся с помощью полигенного теста для оценки вероятности болезни Альцгеймера.