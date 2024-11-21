Исследователи болезней сердца в авторитетном научном журнале JACC опубликовали неутешительные выводы касательно сидячего и в целом малоподвижного образа жизни.

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В результате применения машинного обучения специалисты проанализировали данные 89 тысяч человек. Оказалось, что длительное сидение либо нахождение в лежачем или полулежачем положении во время бодрствования было связано с повышенным риском болезней сердца. И на это в полной мере не влияли даже регулярные тренировки.

Учёные выяснили, что общий малоподвижный образ жизни у исследованных пациентов был связан с более высоким риском всех четырёх типов сердечно-сосудистых заболеваний. При этом вероятность сердечной недостаточности и риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых болезней был выше на 40-60% у тех, кто проводил неподвижно более 10,6 часов в сутки. То есть учёные определили и временной период, за пределами которого следовало повышение риска болезней и смерти.

Ни рекомендации ВОЗ — не менее 150 минут интенсивных тренировок в неделю, ни попытки тренироваться больше на фоне маломобильной работы и образа жизни в целом не влияли на здоровье в достаточной мере. Тренировки на фоне малоподвижного образа жизни снижали риск мерцательной аритмии и инфарктов, но не отражались на развитии сердечной недостаточности и риске летального исхода.

С этим исследованием пересекается более ранняя работа на эту тему. Профессора Регенсбургского университета в Германии Даниэл Шмид и Михаэль Ф. Лейтцманн провели метаанализ данных из 43 обсервационных исследований, в которых более 4 млн человек ответили на вопросы о своём сидячем образе жизни. Исследование быдло направлено на изучение онкологии, но охватывало и риски для сердечно-сосудистой системы.

Согласно этим учёным, даже короткие перерывы в сидячем, лежачем или полулежачем положении, когда человек просто стоит или медленно идёт, оказывают положительное влияние. У тех, кто чаще встаёт с места, в итоге более узкая талия и более низкий индекс массы тела. Средняя продолжительность перерывов: всего четыре с половиной минуты.