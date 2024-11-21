Ученые заявили, что испуг полезен для здоровья

Новые исследования, посвященные испугу, провели в Датском Орхусском университете. Ученые выяснили, что даже переживание страха в развлекательных учреждениях, таких, например, как аттракционы в так называемом "Доме с привидениями", снижает различные инфекционные воспаление у людей.

В статье научный журнал Medical Xpress пишет, что страх, а также острые стрессовые реакции являются "фундаментальными механизмами выживания, которые активируют определенные системы в организме человека, вызывая жизненно важную реакцию "бей или беги".

Команда исследователей из Дании заинтересовалась потенциальным влиянием добровольного вызывания страха и изучила 113 взрослых посетителей аттракциона "Дома с привидениями".

Средний возраст участников составлял 29,7 лет. Среди них было 69 женщин и 44 мужчины. В течение почти часа, пока длился аттракцион, у всех отслеживалась частота сердечных сокращений и бралась на анализ кровь - до посещения "Дома с привидениями", сразу после и три дня спустя.

Эксперимент показал, что страх не только вызывает острые ощущения, но и потенциально полезен для здоровья, поскольку модулируют иммунные реакции.

Эти результаты, пишет издание, согласуются с исследованиями и на животных, и показывают, что острый стресс может мобилизовать клетки и подготовить иммунную систему к потенциальной травме или инфекции.