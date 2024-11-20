Исследователи предупредили, как курение разрушает иммунитет

Ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что воздействие табачного дыма нарушает баланс микрофлоры горла у мышей. Это усугубляет тяжесть вирусных инфекций, вызванных вирусом гриппа А. Результаты исследования опубликованы на портале mSystems.

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Ученым и медикам давно известно, что хроническое воздействие сигаретного дыма вредит дыхательной системе. Однако влияние курения на микрофлору тканей и органов только недавно начало изучаться в исследованиях.

В ходе нового эксперимента ученые подвергли мышей воздействию сигаретного дыма и сравнили состояние их здоровья с контрольной группой, дышавшей обычным воздухом. Чтобы отделить влияние самого дыма от последствий изменений микробиоты, мышей-доноров с нарушенной микрофлорой подселили к генетически модифицированным мышам, у которых полностью отсутствовала собственная микробиота. Это позволило передать бактерии от «курящих» грызунов мышей новым реципиентам.

После заражения животных-реципиентов вирусом гриппа A выяснилось, что у тех, кто получил микробиоту от «мышей-курильщиков», болезнь протекала значительно тяжелее. Это проявлялось, в частности, в более выраженной потере веса.

Кроме того, на четвертый и восьмой день после заражения у мышей были выявлены значительные негативные изменения в микробиоте ротоглотки. Эти трансформации также были связаны с ослаблением антивирусной защиты.

По словам ученых, полученные результаты частично могут быть применимы и к людям. Однако, чтобы подтвердить эту гипотезу, нужны дополнительные исследования.