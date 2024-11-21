В России создали устройство для двухнедельной непрерывной ЭКГ

Кардиологи смогут контролировать функции сердца у своих пациентов непрерывно в течение двух недель и более, снимая ЭКГ с помощью миниатюрного устройства для длительного мониторинга. Первую партию новой разработки Сеченовского Университета совместно с одной из компаний "Ростеха" планируется вывести на рынок уже в следующем году, рассказали "Российской газете" в Университете.

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Миниатюрное устройство для длительного мониторинга ЭКГ "Ритм-1" прикрепляется к груди пациента и может непрерывно записывать электрокардиограмму в течение двух недель и дольше. Такой длительный мониторинг необходим для выявления некоторых патологий сердца (например, аритмий), когда отклонения случаются редко и их не удается "поймать" с помощью обычной ЭКГ или даже мониторирования по Холтеру.

«Результаты такого мониторинга помогают выявлять различные сердечные патологии, включая всевозможные нарушения ритма сердца и проводимости, а также отслеживать динамику эффективности медикаментозной терапии», — пояснили "РГ" авторы разработки.

Это далеко не единственный совместный проект Университета и "Ростеха". Так, уже запланированы совместные клинические исследования аппарата ультразвуковой абляции HIFU, предназначенного для лечения онкологических пациентов. Кроме того, подписан договор о совместной программе по кардиологии и онкологии. Речь идет о разработке прибора для СВЧ-терапии рака, имплантируемого кардиовертер-дефибриллятора и миниатюрного аппарата вспомогательного кровообращения - для помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Партнерство ученых Сеченовского университета и крупной госкорпорации приобрело стратегический характер - стороны подписали сегодня соответствующий договор, который поможет быстрее доводить перспективные научные идеи до конкретных технических решений и их внедрения в клиническую практику.

Договор предусматривает сотрудничество и в образовательной сфере. В стенах Сеченовского Университета будут расширены программы подготовки высококвалифицированных специалистов для отрасли медицинского приборостроения: студенты начнут работать на предприятиях "Ростеха" с ранних курсов.