Раскрыт молекулярный состав двух самых опасных ядов рыб

В яде Synanceia horrida и Synanceia verrucosa — двух самых ядовитых видов рыб на Земле, шершней и пауков присутствуют одни и те же молекулы. К таким выводам пришли ученые из Медицинского исследовательского института КИМРА Бергхофера (Австралия). Результаты исследования опубликованы в FEBS (Federation of European Biochemical Societies) Open Bio.

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Исследователи изучили эустуарную бородавчатку (Synanceia horrida) и рифовую бородавчатку (Synanceia verrucosa) — самых ядовитых рыб, обитающих в теплых водах Индо-Тихоокеанского региона, Персидского залива и Красного моря. Эти животные, известные также как рыбы-камни, выделяются своей способностью идеально сливаться с рельефом морского дна, что делает их практически незаметными для жертв и людей.

Используя передовые аналитические методы, ученые обнаружили в яде бородавчаток три новых нейротрансмиттера: гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК), холин и 0-ацетилхолин. Хотя эти вещества уже встречались в ядах других животных, таких как шершни и пауки, это первое подтверждение их наличия в рыбе. Одно из ключевых свойств ГАМК заключается в способности влиять на сердечно-сосудистую систему, вызывая учащенное сердцебиение и снижение кровяного давления.

По мнению исследователей, изучение состава яда бородавчаток открывает новые горизонты для разработки лекарственных препаратов. Обнаруженные вещества могут стать основой для создания новых терапевтических соединений, способных защищать сердце и сосуды после ужаливания бородавчатками.