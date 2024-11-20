Ученые разработали методику заживления ран у пациентов с диабетом

Учёные из Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) имени В.И. Разумовского разработали новую методику, позволяющую врачам прогнозировать вероятность заживления ран на стопе у пациентов, страдающих от атеросклероза артерий нижних конечностей и сахарного диабета. Результаты их исследования опубликованы в научном журнале «Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова».

© Poslednie-novosti.com

Сочетание сахарного диабета и атеросклероза часто приводит к нарушению кровоснабжения ног, что может угрожать ампутацией и инвалидизацией пациента. При наличии обоих заболеваний у больных развивается синдром диабетической стопы, требующий мультидисциплинарного подхода к лечению.

Для оценки риска потери конечности и прогнозирования результатов лечения врачи применяют различные диагностические методы. Одним из таких методов является тканевая оксиметрия, позволяющая количественно оценить степень насыщения тканей стопы кислородом.

Исследование, проведённое учеными СГМУ, сосредоточилось на достоверности и эффективности тканевой оксиметрии для оценки тяжести кровоснабжения ног, выбора тактики лечения и контроля результатов. В рамках работы была обследована группа пациентов с критической ишемией нижних конечностей после сосудистых операций по восстановлению кровотока.

«Полученные нами первые результаты оказались весьма оптимистичными. Мы смогли спрогнозировать для этих пациентов вероятность и сроки заживления», — отметил соавтор исследования, ассистент кафедры хирургии и онкологии СГМУ, сердечно-сосудистый хирург Игорь Ларин.

По мнению учёных, внедрение аппаратов тканевой оксиметрии в медицинскую практику значительно улучшит результаты лечения пациентов с синдромом диабетической стопы. Исследовательская работа будет продолжена в рамках программы «Приоритет-2030».