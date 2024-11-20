Ученые выявили 74 новых гена, вызывающих рак

Ученые из Института исследования рака в Лондоне провели крупнейшее исследование, анализируя 10,478 геномов рака из 35 типов заболеваний. Это исследование позволило выявить 330 потенциальных генов, способных вызвать рак, из которых 74 никогда не связывались с заболеванием.

© Ferra.ru

Для этого исследования была использована база данных проекта "100 000 геномов" Великобритании, в котором были проанализированы полные геномы пациентов с различными типами рака, включая рак кишечника, молочной железы, легких и матки. Выявление "водителей" рака, то есть мутаций, которые превращают нормальные клетки в раковые, помогает в разработке новых методов лечения, ориентированных на конкретные изменения в геноме.

Оказавшиеся ранее не идентифицированными гены могут стать ключом к созданию более эффективных и персонализированных терапий. Например, мутации, связанные с дефицитом восстановления ДНК, могут быть мишенями для специфических препаратов, таких как ингибиторы PARP, которые уже используются для лечения некоторых форм рака груди и яичников.

Это исследование подтверждает, что использование полного секвенирования генома в клинической практике может существенно расширить возможности лечения, позволяя адаптировать терапию к индивидуальным особенностям пациента.