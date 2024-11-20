Российские ученые нашли замену антибиотикам

Ученые в Алтайском крае разработали штамм Bacillus atrophaeus RCAM06423, подавляющий патогенные микроорганизмы и синтезирующий полезные ферменты. Новый микробиологический инструмент может стать альтернативой антибиотикам, улучшая экологичность продукции и снижая риски заражений в животноводстве и птицеводстве, говорится в патенте, с которым ознакомился ТАСС.

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«Технической задачей заявляемого изобретения является получение нового штамма бактерий, обладающего выраженным антагонистическим эффектом в отношении микроорганизмов, вызывающих заболевания сельскохозяйственных животных и птиц. <...> Технический результат заключается в подавлении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов животных и синтезе амилолитических ферментов с помощью заявляемого штамма. Он достигается тем, что заявляемый штамм Bacillus atrophaeus RCAM06423 предлагается использовать в составе биологических препаратов для сельского хозяйства», — написано в нем.

Новый штамм Bacillus atrophaeus RCAM06423 не только подавляет широкий спектр патогенов, включая грибки и бактерии, но и активно синтезирует ферменты, которые улучшают переваривание кормов у животных. Это открытие может снизить зависимость сельского хозяйства от антибиотиков, одновременно повышая продуктивность и безопасность производства.

Ученые выделили штамм бактерий из птичьей подстилки в одном из фермерских хозяйств Алтайского края. Проведенные исследования показали, что микроорганизм эффективно подавляет возбудителей инфекций и грибки, угрожающие здоровью животных и птиц. Ключевое преимущество штамма - его универсальность и устойчивость. Он может выживать в широком диапазоне температур и легко адаптируется к условиям окружающей среды, при этом оставаясь чувствительным к стандартным антибиотикам. Это значит, что его использование безопасно и не создает резистентных штаммов, как это происходит при неконтролируемом применении антибиотиков.

Штамм также синтезирует амилолитические ферменты, которые улучшают переваривание углеводов в корме. Это позволяет не только лечить заболевания, но и улучшать усвояемость пищи у животных, что положительно сказывается на их здоровье и продуктивности. Штамм уже прошел этап лабораторных испытаний, и ученые работают над его масштабированием для промышленного использования.