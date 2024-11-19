Вирусы растений помогут людям в терапии рака

Российские биологи придумали, как использовать вирусы растений в лечении рака. Оказалось, что их частицы могут доставлять лекарства прямо к пораженным клеткам. Исследование было опубликовано в журнале Viruses.

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Ученые из МГУ и Сеченовского университета выясняли, как использовать вирусы табачной мозаики и мозаики альтернантеры (растения из семейства Амарантовых) в лечении людей. Пораженные этими вирусами растения покрываются мозаичным узором, медленнее растут, а их листья скручиваются и деформируются. При этом вирусы не опасны для человека, — более того, их сферические частицы могут стать «платформами» для доставки лекарственных препаратов.

Биологи модифицировали вирусы таким образом, чтобы на поверхности было больше активных участков, к которым можно присоединять лекарственные вещества. Затем эти частицы можно направить к больным клеткам, где они высвободят лекарство, помогая бороться с болезнью.

Метод подойдет для лечения саркомы Юинга — одного из самых опасных видов рака. Саркома появляется в костях, иногда в мышцах или других тканях тела. Этот рак быстро растет и может распространяться на другие части организма, поэтому важно начать лечение как можно раньше. Средний возраст пациентов — 15 лет.

«Онколитические вирусы», которые помогают в лечении рака, активно исследуются с 1990-х годов. Их особенность в том, что они уничтожают раковые клетки, при этом не повреждая здоровые. В последние годы ученые меняют их генетический материал, добавляя новые «функции». Сейчас некоторые «онколитические вирусы» не только эффективно поражают опухоли, но и усиливают иммунный ответ организма против рака. Среди них — талимоген лагерпарепвек, созданный из простого герпеса.