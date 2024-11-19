Нижегородские ученые разработали приложение в помощь нейрохирургам

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Ученые ВШЭ и ПИМУ разработали приложение-помощник для нейрохирургов. Об этом сообщила пресс-служба медуниверситета.

Авторы проекта «ИИ для предоперационного планирования и постоперационной оценки результатов в спинальной хирургии» создали приложение, которое ускоряет и облегчает разметку и анализ рентгеновских снимков позвоночника. Эта процедура необходима для диагностики, планирования операционного вмешательства и оценки его результатов, но сейчас медики, как правило, делают это вручную. Разработанное на основе технологии искусственного интеллекта приложение сможет размечать снимки автоматически.

При этом врач видит результаты автоматической разметки и может их при необходимости скорректировать — то есть окончательное решение остается всегда за человеком, — подчеркнул руководитель проекта, главный научный сотрудник Международной лаборатории динамических систем и приложений НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Владимир Клиньшов.

Сейчас приложение тестируют хирурги.

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