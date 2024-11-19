Учёные в ходе новой работы проанализировали данные более 92 000 человек за 28 лет. Выяснилось, что те, кто потреблял более 7 г (около половины столовой ложки) оливкового масла в день, имели на 28% меньше риск умереть от деменции по сравнению с людьми, которые ели это масло редко или не ели вообще.

Давно известно, что оливковое масло и другие источники ненасыщенных жиров полезны для здоровья сердца. В том числе они снижают уровень холестерина, кровяное давление, риск возникновения сердечных болезней. Рассказала об этом изданию Verywell Лиа Баррон, диетолог, доктор медицины, сертифицированный физиотерапевт, диетолог компании The Baseline Lifestyle Co.

Исследование, опубликованное в журнале Американской кардиологической ассоциации, показало: у людей с более высоким риском развития болезней сердца когнитивные функции хуже, чем у людей с более низким риском. Это значит, что продукты, полезные для сердца, также приносят пользу мозгу.

Учёные также полагают, что может существовать связь между оливковым маслом и снижением риска смертности от деменции. Однако это всё же не суперпродукт. Гораздо важнее соблюдать диету, богатую ненасыщенными жирами, фруктами, овощами и цельными зёрнами. Они, как известно, поддерживают здоровья сердца и мозга.

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