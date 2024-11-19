Нанопластик, попадающий в организм, ухудшает эффект антибиотиков

Нанопластик — частицы размером меньше тысячной доли миллиметра, которые легко проникают в организм с воздухом. Исследование Университета Умео (Швеция), опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что нанопластик может ослабить действие антибиотиков и способствовать развитию устойчивости штаммов бактерий к препаратам.

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Ученые выяснили, что нанопластик «поглощает» антибиотики на своей поверхности. Связывание с нанопластиком может привести к тому, что антибиотики будут «путешествовать» в кровотоке и переноситься в другие места организма, туда, где они не нужны.

Такое перемещение антибиотиков, во-первых, снизит их эффективность, во-вторых, может способствовать мутации бактерий, повышая их устойчивость к лекарствам.

Ситуация осложняется тем, что нанопластик содержится во многих материалах — полиэтилене, полипропилене и полистироле, которые широко используются в упаковке и текстиле. В помещениях уровень нанопластика в пять раз выше, чем на улице.