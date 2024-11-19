Нанопластик, попадающий в организм, ухудшает эффект антибиотиков
Нанопластик — частицы размером меньше тысячной доли миллиметра, которые легко проникают в организм с воздухом. Исследование Университета Умео (Швеция), опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что нанопластик может ослабить действие антибиотиков и способствовать развитию устойчивости штаммов бактерий к препаратам.
Ученые выяснили, что нанопластик «поглощает» антибиотики на своей поверхности. Связывание с нанопластиком может привести к тому, что антибиотики будут «путешествовать» в кровотоке и переноситься в другие места организма, туда, где они не нужны.
Такое перемещение антибиотиков, во-первых, снизит их эффективность, во-вторых, может способствовать мутации бактерий, повышая их устойчивость к лекарствам.
Ситуация осложняется тем, что нанопластик содержится во многих материалах — полиэтилене, полипропилене и полистироле, которые широко используются в упаковке и текстиле. В помещениях уровень нанопластика в пять раз выше, чем на улице.
«Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы пролить свет на связи и возможные меры, на основании наших результатов мы можем сделать вывод, что нанопластик представляет собой риск для здоровья, к которому следует относиться более серьезно», — добавил главный автор исследования Лукас Кеннер.