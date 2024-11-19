Ученые изобрели материал, способный подавлять активность вирусов

Названо растение, которое поможет победить вирусы
Международная группа ученых изобрела материал, который способен подавлять активность вирусов.
С помощью нанесения на полимерную фильтрационную мембрану с крупными порами наночастиц серебра, соединенных с куркумином, они получили своеобразный фильтр очистки воды от вирусов, пишут «Известия».
Очищенная таким образом вода может использоваться не только для безопасного питья, но и служить в медицине в качестве средства для ран и ожогов.
"Такие обеззараживающие мембраны могут использоваться в установках для очистки воды. В персонализированной медицине возможно их применение в качестве эффективного покровного материала для ран и ожогов: на пораженные и от этого более уязвимые участки кожи не попадут вирусы и бактерии", – заявили ученые.
В ходе испытаний выяснилось, что изобретенная мембрана эффективна на 99% против вирусов герпеса и стоматита.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, как пожилым людям быть в тонусе.