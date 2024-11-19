Ученые изобрели материал, способный подавлять активность вирусов

Международная группа ученых изобрела материал, который способен подавлять активность вирусов.

С помощью нанесения на полимерную фильтрационную мембрану с крупными порами наночастиц серебра, соединенных с куркумином, они получили своеобразный фильтр очистки воды от вирусов, пишут «Известия».

Очищенная таким образом вода может использоваться не только для безопасного питья, но и служить в медицине в качестве средства для ран и ожогов.

"Такие обеззараживающие мембраны могут использоваться в установках для очистки воды. В персонализированной медицине возможно их применение в качестве эффективного покровного материала для ран и ожогов: на пораженные и от этого более уязвимые участки кожи не попадут вирусы и бактерии", – заявили ученые.

В ходе испытаний выяснилось, что изобретенная мембрана эффективна на 99% против вирусов герпеса и стоматита.

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