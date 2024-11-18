У лекарств от диабета выявили новый полезный эффект

Ученые из Университета Осака Метрополитен установили, что ингибиторы SGLT2, использующиеся для лечения диабета, помогают улучшить кровообращение в почках. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Endocrinology.

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Ингибиторы SGLT2 представляют собой класс сахароснижающих средств, которые помогают выводить из организма лишнюю глюкозу с мочой. Ученые задались целью узнать, какими дополнительными эффектами обладают такие препараты. Они сосредоточились на лекарствах, содержащих действующее вещество канаглифлозин.

В ходе эксперимента ученые с помощью МРТ отследили состояние почек пациентов, принимавших канаглифлозин. Уже через пять дней после начала терапии у участников эксперимента наблюдалось повышение уровня кислорода в почках. Это свидетельствует об улучшении кровообращения и усилении защиты почек от повреждений.

Исследователи отметили, что результаты их работы открывают новые перспективы для усовершенствования методов лечения заболеваний почек. Ученые добавили, что действие ингибиторов SGLT2 можно легко отследить с помощью МТР-сканирования, что облегчает наблюдение за пациентами.

Ранее препараты для лечения диабета связали с защитой от почечных камней.