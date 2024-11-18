Ученые МГУ совершили прорыв в области нейротехнологий

Ученые из биотех-лаборатории Neiry и МГУ совершили прорыв в области нейротехнологий, подключив мозг крысы к искусственному интеллекту. Об этом рассказал преподаватель кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия», ведущий российский ученый в области нейроспорта Дмитрий Штаненко.

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Животное, получившее имя Пифия, теперь способно отвечать на вопросы, выбирая между «да» и «нет» с помощью имплантированного нейроинтерфейса. ИИ воздействует на определенные зоны мозга крысы электрическими импульсами, подсказывая ей правильные ответы, за которые Пифия получает вознаграждение.

— Любые эксперименты с нервной системой вызывают интерес, а успешные эксперименты способствуют новым открытиям. Подобная технология в полной мере соответствует одной из задач нейроспорта, которая заключается в реабилитации людей с различными заболеваниями, если, конечно, однажды такую практику применят на людях, — сообщил Штаненко.

Крыса уже успешно ответила на сотни вопросов из разных областей знаний. Это достижение, называемое исследователями «первым в мире», открывает новые перспективы для взаимодействия человека и искусственного интеллекта.

По мнению экспертов, такая технология может в будущем применяться для реабилитации людей с различными заболеваниями, способствуя развитию пластичности мозга и улучшению качества жизни.

Профессор МГУ Михаил Лебедев в беседе с RuNews24.ru назвал это событие революционным прорывом и отметил, что ИИ будет обрабатывать информацию, а человеческий мозг отвечать за творчество и сознание.

Уже сейчас ИИ способен создавать произведения искусства, которые сложно отличить от работ настоящих художников. Но зачем тогда нужны художники? Разобраться с этим отнюдь не риторическим вопросом «Вечерней Москве» помогли эксперты.