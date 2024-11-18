Ученые проверили эффективность самых популярных методов снижения веса

Каждый восьмой человек в мире страдает от ожирения, что повышает риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Чтобы справиться с ожирением и предотвратить набор веса, необходимо изменить рацион, сокращая потребление калорий, меняя режим питания и отдавая предпочтение здоровой пище.

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Однако существует ли универсальная формула для успешного похудения? В новом исследовании ученые из Университета Бонда (Австралия) сравнили три метода похудения, чтобы выяснить, какой из них лучше:

изменение распределения калорий в течение дня, с упором на потребление большего количества калорий в первой половине дня;

уменьшение количества приемов пищи;

интервальное голодание.

Они проанализировали данные 29 клинических испытаний, в которых приняли участие почти 2500 человек.

За 12 недель все три метода привели к схожему снижению веса: от 1,4 до 1,8 кг.

«Поэтому, если вы хотите похудеть, выберите тот метод, который больше подходит именно вашему образу жизни», — заключают авторы обзора в Conversation.

Наш метаболизм регулирует способность организма реагировать на гормон инсулин. Когда метаболизм нарушен, это может привести к набору веса, усталости и увеличить риск хронических заболеваний, таких как диабет.

Клинические представления о похудении традиционно акцентируются на балансе потребляемых и расходуемых калорий. Однако важны и такие факторы, как время приема пищи.Питание во второй половине дня — с обильным ужином и поздними перекусами — ухудшает метаболические функции. Напротив, потребление калорий преимущественно в первой половине дня улучшает метаболизм. Однако это может не подойти всем, так как некоторые люди природно склонны к вечернему образу жизни, из-за чего у них меньше успехов в избавлении от лишнего веса, независимо от выбранного метода.Пропуск завтрака довольно распространен, но мешает ли это похудению? Или идеальным будет обильный завтрак и легкий ужин? Исследования показывают, что двух приемов пищи в день может быть достаточно.

Питание в ограниченном временном окне в пределах 6–10 часов в день, когда вы наиболее активны, является формой интервального голодания. Надежных данных о пользе этой практики для людей пока недостаточно, особенно в долгосрочной перспективе, но некоторые исследования показали, что она может способствовать снижению веса и улучшению метаболизма.

Выберите методику или комбинацию, которая подходит вам: ограничьте окно приема пищи до восьми часов, сосредоточьтесь на завтраке и обеде, или придерживайтесь трех приемов пищи в день.