Как ученые пытаются остановить старение

Все мы мечтаем о долгой и активной жизни, старость же у многих из нас вызывает почти экзистенциальный ужас. Согласно статистике, средняя продолжительность жизни составляет сегодня около 70 лет, но можно ли пожить подольше? Есть ли в планах у учёных придумать какую-нибудь вакцину или таблётку от старости?

© Ferra.ru

В целом, срок нашей жизни обусловлен генетикой, а внешние факторы играют второстепенную роль. Если в одно помещение, с одинаковыми условиями, едой и т. д. поместить бабочку, человека и черепаху, умрут они явно не в один день: бабочка может прожить до 12 месяцев, человек лет до 100, а черепаха и того больше.

На старение влияет много факторов: например, стресс или неблагоприятная экологическая обстановка. Это, в свою очередь, может вызвать нарушения белкового обмена, однако это не какая-то «программа, заложенная в нас природой». По одной из теорий учёных, дело в мутациях.

© JoyReactor

Эта теория возникла после обнаружения детской прогерии (генетического заболевания), причина которого кроется в мутации гена LMNA. В этом гене есть ламины — белки, которые составляют структуру ядерной оболочки в клетке человека. А она, в свою очередь, отвечает за поддержание целостности ядра и регулирует генную активность.

При мутации в гене LMNA появляются дефектные белки, которые нарушают структуру ламинов, и клетка функционирует неправильно: из-за этого кожа становится менее эластичной, человек теряет волосы, меняется костная ткань и т. д. Всё это признаки старения, которым может поспособствовать и окружающая среда.

Различные токсины, которые попадают в организм с едой или воздухом, вирусы и болезни, неправильный образ жизни и многое другое — все эти внешние факторы приводят к тому, что наш организм начинает меняться, накапливает ненужные клетки и быстрее изнашивается.

А что же насчёт долгожителей? Неужели они жили в стерильных условиях и мутации в клетках обошли их стороной? На самом деле нет. Просто им повезло, и мутации оказались не такими губительными для организма.

© Houghi / Wikimedia Commons

Одной из таких долгожительниц является Хендрике ван Андел-Шиппер — женщина, которая прожила 115 лет. Перед своей смертью она завещала своё тело науке и вот что выяснили учёные: хроническими заболеваниями она не болела, сердечно-сосудистая система была в порядке, а деменции не было. При этом, в 100 лет у неё обнаружили рак груди, который она успешно победила.

В лейкоцитах женщины нашли 450 мутаций, но ни одна из них не была такой уж пагубной для организма, а теломеры были значительно короче, чем у обычного человека.

Теломеры — концевые участки хромосом, которые защищают ДНК в процессе деления. Теломеры сокращаются при каждом делении, что и является причиной клеточного старения.

Выходит, что секрет долголетия в отсутствии критичных мутаций и способности к очищению организма от старых клеток? В целом, да. И учёные пытаются разработать то самое лекарство, которое поможет нашему организму сохранить молодость как можно дольше. Например, российские учёные сейчас разрабатывают вакцину, которая будет очищать наш организм от ненужных клеток, так что, очень может быть, подольше пожить у нас с вами получится.

© Freepik

Лекарство от старости

Российская вакцина против старения

Учёные из научно-технологического университета Сириус разрабатывают средство, которое поможет пожилым людям продлить свою жизнь. По мнению специалистов, один из основных факторов старения — снижение иммунитета: с возрастом он хуже справляется с заболеваниями и не очищает организм от старых сенесцентных клеток.

Сенесцентные клетки — старые нефункциональные клетки, метаболизм которых нарушен: они не делятся, устойчивы к саморазрушению и могут способствовать возникновению различных воспалений в организме. Именно они повинны во многих возрастных проблемах органов и тканей.

Сейчас учёные разрабатывают методы стимуляции иммунитета, которые позволят очистить организм от сенесцентных клеток. Главная задача — найти универсальный маркер, с помощью которого учёные смогут выявлять все клетки, которые необходимо вывести из организма. Это позволит организму вновь справляться с различными заболеваниями — другими словами, учёные стремятся развить так называемый «адаптивный иммунитет».

«Адаптивный иммунитет» сможет продлить жизнь человека: если не будет «лишних» клеток, то и различные заболевания будут не так страшны. Впрочем, это скорее послужит сохранению стареющего организма, но можно ли как-то ещё повлиять на продолжительность жизни?

© Freepik

Американская разработка и собаки

В США решили иначе взглянуть на вопрос продления жизни: учёные попытались удлинить теломерные клетки и разработали препарат Telomir-1. Правда, о самой разработке мало что известно — специалисты поведали только о результатах первых испытаний.

В мае 2024 года для испытания средства учёные отобрали десять собак. Первой подопытной стала 12-летняя овчарка по имени Зевс: бедолага страдала от онкологического заболевания, поэтому вначале провели операцию и удалили опухоль. После псу дали препарат Telomir-1, и он помог: рак удалось победить, а домашний питомец начал вести себя куда оживлённее.

Помимо Зевса в эксперименте участвовал 12-летний ньюфаундленд, у которого у которого были проблемы с передвижением из-за артрита, но после приёма препарата его состояние улучшилось. Теперь пёс гуляет самостоятельно без какой-либо посторонней помощи.

© JoyReactor

Когда там вечную жизнь завезут?

Как бы нам ни хотелось, но стареть наш организм будет. Существует много разработок, которые стремятся продлить нашу молодость: например, в 2012 японский учёный Синъя Яманака получил нобелевскую премию за разработку особого «коктейля», который позволил омолодить клетки старый мышей. Правда, такие клетки забывали встроенную функцию и организм на них реагировал негативно.

Поэтому, подобные разработки всё-таки не позволят нам окончательно победить старость: очень многое ещё не исследовано, а технологии не так развиты, как хотелось бы. Безусловно, научный прогресс идёт семимильными шагами, но этого всё ещё недостаточно.

Сами учёные признают, что остановить старение — задачка не просто со звёздочкой, а с целым звездным небом. Исключать, конечно, нельзя ничего — быть может, прорыв случится в ближайшие 10 лет. А может и не случится, так что нам остаётся лишь беречь себя, следить за своим здоровьем и питанием и избегать чрезмерного стресса и тревог.