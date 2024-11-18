В России разработали способ получения биовещества из камфоры

Ученые из Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) разработали технологию получения дииминов камфоры, применяемых в фармацевтической промышленности. Новый метод отличается простотой и высокой эффективностью синтеза, что отличает его от существующих технологий.

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Камфора — это органическое вещество, извлекаемое из камфорного лавра и пихтового масла, которое используется для производства дииминов. Эти вещества находят применение не только в медицине, но и в производстве резины. Однако традиционные методы синтеза дииминов камфоры сталкиваются с рядом проблем, таких как длительность реакций, низкая эффективность и высокие трудозатраты.

Новый способ, предложенный учеными ВолгГТУ, использует ионную жидкость, 2-этилгексаноат цинка, в качестве катализатора. Это позволяет значительно повысить выход продукта — до 90%. Ионные жидкости считаются более экологичными по сравнению с традиционными растворителями и катализаторами, так как они не содержат воды и обладают высокой стабильностью.

По словам старшего научного сотрудника кафедры «Органическая химия» ВолгГТУ Дарьи Заправдиной, использование ионной жидкости увеличивает конверсию реагентов на 12,5%, а также улучшает селективность синтеза. Новый метод предотвращает потерю камфоры из-за высокой температуры, что значительно повышает эффективность процесса.