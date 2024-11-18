В лаборатории медвуза Тюмени ищут средство от рака

В медвузе Тюмени начала свою работу лаборатория метаболической и клеточной инженерии, где будут проводиться исследования в области биотехнологий и разрабатываться лекарства для лечения онкологии и редких болезней.

Представители ВУЗа рассказали, что ученые хотят получать моноклональные антитела новейшими способами. Эти антитела станут фундаментом для создания лекарств против рака и редких болезней, а также диагностических тест-систем и лекарственных форм с адресной доставкой активных веществ к органам-мишеням.

В будущем эту новую продукцию пустят в оборот благодаря возможностям межвузовского кампуса.