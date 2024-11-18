В России начались испытания препарата для лечения агрессивного рака крови

В России начались первые клинические исследования отечественного CAR-T-клеточного препарата. Препарат "Утжефра" разработан в НМИЦ гематологии Минздрава России при поддержке министерства, он предназначен для лечения злокачественных заболеваний крови. Об этом сегодня сообщили в Минздраве России.

Клеточная терапия CAR-T - это одно из самых перспективных направлений в онкологии, использующих метод инновационной и персонализированной иммунотерапии. Проще говоря, CAR-T препараты используют собственную иммунную систему организма больного для уничтожения опухолевых клеток.

"Инновационный клеточный препарат будет применяться для лечения особо агрессивных форм В-клеточных злокачественных заболеваний крови. Это пациенты с рецидивами и рефрактерными, то есть устойчивыми к терапии формами, для которых других методов терапии фактически не существует", - рассказала врач-гематолог, руководитель отдела клеточной и иммунной терапии НМИЦ гематологии, главный исследователь Ольга Алешина.

Клиническое исследование рассчитано на 60 пациентов, которые должны будут получить эту терапию в ближайший год. Создатели препарата и практикующие врачи-гематологи говорят, что есть все шансы, что отечественная разработка откроет новые возможности в терапии тяжелых форм рака крови и даст надежду на выздоровление тысячам и тысячам больных.

После завершения клинических исследований (они проходят в рамках госзадания Минздрава России), и прохождения всех этапов регистрации новый препарат будет производиться не только для пациентов НМИЦ гематологии, но и для других лечебных учреждений нашей страны.

Его производство планируется на собственной лицензированной площадке центра, завершение строительства которой намечено на 2026 год. Это существенно расширит объемы производства, - отмечают в Центре гематологии.