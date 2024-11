Светлые ночи и темные дни влияют на смертность

Австралийские ученые из Университета Флиндерса нашли связь между уровнем освещения в зависимости от времени суток и преждевременным уходом из жизни. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Газета.Ru

«Воздействие ярких ночей и темных дней может нарушить наши циркадные ритмы, а это нарушение, как известно, приводит к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с психическим здоровьем и повышает риск летального исхода», — уточнил старший автор статьи, сомнолог Шон Кейн.

Исследователи изучили записи в британской базе данных о 88,9 тыс. человек, носивших датчики освещенности в течение недели. Затем за здоровьем добровольцев наблюдали в течение восьми лет.

Оказалось, что воздействие яркого света в ночное время повышало риск раннего ухода из жизни на 21–34%. В то же время яркий свет днем снижал тот же показатель на 17–34%.

Дальнейшее компьютерное моделирование показало, что сила и ритм циркадных ритмов участников — вероятно, зависящие от характера воздействия света — также были связаны с уровнем смертности, что подтверждает идею о том, что именно нарушение естественного течения жидкости в организме увеличивает риск серьезных заболеваний и, как следствие, шансы на преждевременный летальный исход.