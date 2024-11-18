Найдена связь между IQ подростков и потреблением спиртного в будущем

Американские ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета выяснили, что показатель интеллекта (IQ) в подростковом возрасте может предсказывать привычки к употреблению алкоголя во взрослые годы. Исследование опубликовано в научном журнале Alcohol and Alcoholism (AlcAlc).

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Команда использовала данные проекта Wisconsin Longitudinal Study, долгосрочного проекта, начатого в 1957 году для отслеживания более 10 тыс. старшеклассников из штата Висконсин.

За десятилетия набор данных расширился, предоставив обширную информацию о различных аспектах жизни участников, включая их когнитивные способности, социально-экономические факторы и поведение в отношении здоровья.

Окончательная выборка включала 6,3 тыс. участников, которые соответствовали определенным критериям: они прошли тестирование IQ в старшей школе, предоставили данные о потреблении алкоголя в 2004 году.

Оказалось, что более высокие баллы IQ в средней школе были связаны с повышенной вероятностью умеренного или сильного употребления алкоголя в среднем возрасте.

В частности, каждое увеличение IQ на один пункт увеличивало возможность умеренного или сильного употребления алкоголя примерно на 1,6%.

Однако IQ не предсказывал, будет ли человек с большей вероятностью умеренно пьющим или сильно пьющим, что предполагает, что эта связь применима в целом к ​​потреблению алкоголя, а не к его интенсивности.

Также выяснилось, что уровень IQ обратно пропорционален пьянству. Люди с более высоким показателем интеллекта сообщили о меньшем количестве случаев употребления пять или более порций спиртного за один заход в течение 30 дней.

Открытие предполагает, что хотя люди с более высоким IQ более склонны употреблять алкоголь, они менее склонны к опасному поведению, связанному с употреблением алкоголя.

Кроме того, исследование показало, что более высокий доход родителей в подростковом возрасте был связан с большей вероятностью умеренного или сильного употребления алкоголя во взрослой жизни. Эта связь может отражать раннее воздействие социальных норм употребления алкоголя или больший доступ к спиртному.