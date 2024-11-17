Ученые выяснили, когда использование наушников опасно для мозга

Ученые из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета установили, что регулярное использование наушников более четырех часов в день приводит к необратимым изменениям функции мозга. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet.

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В исследовании приняли участие 1800 добровольцев в возрасте от 18 до 35 лет. Ученые попросили добровольцев рассказать, как часто они слушают музыку в наушниках. После сбора информации испытуемые заполнили опросники о состоянии своего здоровья.

Было установлено, что длительное (более четырех часов в день) ношение наушников приводило к снижению концентрации внимания и усилению тревоги. Также участники, которые не расставались со своими наушниками, чаще отмечали снижение качества ночного сна.

Ученые объяснили, что постоянная звуковая стимуляция разрушает естественные процессы обработки информации в головном мозге. По словам исследователей, в некоторых случаях изменение когнитивных функций может быть необратимым.