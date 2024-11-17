Ученые назвали опасную для здоровья кухонную утварь

Черная пластиковая посуда оказалась опасной для здоровья, сообщается в научной статье, опубликованной на портале Science Direct. Специалисты из США и Европы обнаружили на такой кухонной утвари вещества, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.

Эксперты отобрали образцы черного пластика. В 85% из них были найдены бромированные антипирены. Ученые утверждают, что контакт с этим веществом может навредить работе эндокринной и репродуктивной систем, а также спровоцировать рак.

Отмечается, что в США уже ввели ограничения на использование антипиренов в изготовлении мебели и товаров для детей. Ученые призывают избегать применения черной пластиковой посуды и отдавать предпочтение изделиям из керамики или нержавеющей стали.

До этого химик Андрей Дорохов предостерегал от использования посуды из алюминия. По его словам, любители такой кухонной утвари рискуют получить пищевое отравление или другие негативные последствия для здоровья.