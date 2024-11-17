Загрязнение воздуха связали с высоким риском рака головы и шеи

Ученые выяснили, что воздействие загрязняющих частиц PM2,5 в воздухе значительно повышает риск рака головы и шеи. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SciRep).

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Загрязнение воздуха является признанным фактором риска для множества заболеваний. Международное агентство по исследованию рака (МАИР) классифицирует PM2.5 как канцероген первой группы, способный вызывать рак легких. PM2.5 представляет собой смесь мелких твердых частиц пыли, золы, сажи, дыма, а также соединений минерального или органического происхождения.

Особое внимание исследователей привлекло воздействие загрязнителя на клетки головы и шеи, которые особенно уязвимы к канцерогенам.

Исследование, проведенное с использованием данных базы SEER (за 2002–2012 годы) и информации о загрязнении PM2.5 на уровне округов (в США в 1981–2016 годах), подтвердило, что высокие уровни PM2.5 коррелируют с увеличением заболеваемости раком головы и шеи. При этом повышение концентрации вредных частиц в воздухе также было связано с ростом числа случаев.

Особое внимание было уделено локализации рака: загрязнение PM2.5 достоверно провоцировало рак полости рта и горла, но не злокачественные опухоли придаточных пазух носа, гортаноглотки, носоглотки или ротоглотки.