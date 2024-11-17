Ученые из Университета Квинс в Белфасте установили, что кофейные полифенолы снижают воспалительные процессы в печени, предотвращая развитие рака. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Oncology.

В исследовании, охватившем 472 000 участников, изучалась связь между пищевыми привычками и риском развития онкологических заболеваний. 75% испытуемых регулярно употребляли кофе.

В течение всего периода мониторинга здоровья было зафиксировано 3500 случаев рака, из которых 88% составил гепатоцеллюлярный рак. Это наиболее распространенная первичная злокачественная опухоль печени.

Статистический анализ показал, что среди тех, кто употреблял кофе на постоянной основе, риск развития рака печени был на 50% ниже. Этот защитный эффект сохранялся даже при наличии факторов риска, таких как курение и употребление алкоголя.

По словам ученых, биохимический анализ показал, что кофеин обладает антиоксидантной активностью в тканях печени. Кофейные полифенолы снижают интенсивность воспалительных процессов на 45% и оказывают гепатопротекторное действие.

Исследователи продолжают изучать потенциальное влияние кофе на риск развития других видов опухолей. Однако, по предварительным данным, этот напиток не способен защитить от рака желудка или кишечника.