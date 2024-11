Сальмонелла научилась обманывать защитные механизмы кишечника

Учёные из UC Davis Health выяснили, как бактерия сальмонелла манипулирует окружающей средой в кишечнике, вызывая инфекции даже при наличии защитных бактерий. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что патоген нарушает усвоение питательных веществ в тонкой кишке, создавая благоприятные условия для размножения в толстой кишке.

© Ferra.ru

Команда обнаружила, что сальмонелла вызывает воспаление стенок кишечника, снижая усвоение аминокислот, таких как лизин и орнитин. Эти аминокислоты накапливаются, помогая сальмонелле преодолевать защитное действие короткоцепочечных жирных кислот (SCFAs).

Используя модель на мышах, исследователи доказали, что сальмонелла активирует ферменты, разрушающие аминокислоты, обходя защиту микробиоты. Эти результаты могут помочь разработать новые методы лечения инфекций и воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.