Ученые перечислили продукты, безопасно отбеливающие зубы

Стало известно о продуктах, которые могут отбелить зубы без вреда для эмали. Их перечислили ученые из Гарвардской Школы стоматологической медицины.

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Специалисты во главе с профессором Майклом Андерсоном провели исследование с участием 200 добровольцев. Эксперимент длился на протяжении шести месяцев. За это время участники должны были придерживаться специальной диеты, которую разработали ученые. В ежедневный рацион добровольцев входили определенные натуральные продукты. В ходе эксперимента эксперты выявили три продукта, которые способствуют отбеливанию зубов, пишет Journal of Dental Research (JDR).

«Мы обнаружили синергетический эффект комбинации брокколи, киви и миндаля. Эти продукты содержат уникальный комплекс ферментов, которые способствуют естественному обесцвечиванию эмали, не повреждая ее структуру. Эта находка привлекла внимание производителей средств по уходу за полостью рта к экстрактам указанных продуктов. Ожидается, что к концу года будут завершены клинические испытания новых формул», – отметил профессор Майкл Андерсон.

Ранее в Минске свои последние разработки представили 50 стоматологических компаний из девяти стран.