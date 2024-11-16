Ученые нашли причину высокой летальности возбудителя туберкулеза

Американские ученые из Университета Тафтса раскрыли возможную причину высокой летальности и устойчивости лечению возбудителя туберкулеза — палочковидной туберкулезной бактерии. Опасные свойства патогена оказались связаны с его способностями к самовоспроизводству. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobio).

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В 2024 году Всемирная организация здравоохранения признала туберкулез самой летальной инфекцией в мире.

Команда выяснила, что бактерии туберкулеза успешно выживают в организме человека за счет способности к быстрой эволюции. Этот механизм позволяет микроорганизмам избегать обнаружения и сопротивляться антибиотикам.

Эксперименты показали, что туберкулезные палочки не следует ожидаемым моделям роста клеток. У других видов бактерий рост экспоненциальный, что означает, что клетки растут медленнее, когда они меньше. Для бактерий туберкулеза темпы роста могут быть одинаковыми, независимо от того, являются ли они новорожденными (и маленькими) или находятся на поздней стадии своего клеточного цикла и вскоре должны будут делиться.

«Это первый описанный организм, способный на подобное. Поведение возбудителей туберкулеза бросает вызов фундаментальной биологии бактерий, поскольку считалось, что рибосомы — места синтеза белка в клетке — управляют скоростью роста клеток, но наша работа предполагает, что в бактериях туберкулеза может происходить что-то еще, что поднимает новые вопросы о контроле их роста», — отметили исследователи.

Ученые также выяснили, что бактерии туберкулеза могут начинать рост с любого конца после рождения. Родственные им микробы начинают расти лишь с определенной стороны, противоположной материнской клетке.

В совокупности наблюдения показали, что микробы туберкулеза используют альтернативные стратегии для увеличения изменчивости среди своего потомства, бросая вызов предыдущим предположениям, основанным на более быстрорастущих и однородных модельных организмах.