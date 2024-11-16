Ученые выявили критическую уязвимость у бактерий туберкулеза

Прорывной анализ, проведенный Университетом Отаго, выявил критическую уязвимость в устойчивом к лекарствам Mycobacterium tuberculosis, бактерии, вызывающей туберкулез, что дает новые перспективы для лечения других устойчивых штаммов. Исследование, опубликованное в Nature Communications, использовало генетическую платформу для выявления биологических путей в устойчивых к лекарствам бактериях, которые особо подвержены ингибированию.

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Доктор Мэтью МакНил, старший автор исследования, объяснил, что технология позволила исследователям найти «Ахиллесову пяту» патогена, которая может быть использована для быстрого уничтожения этих устойчивых штаммов с помощью существующих препаратов.

Хотя исследование сосредоточено на Mycobacterium tuberculosis, который стал ведущей причиной заболеваемости инфекционными заболеваниями, обогнав COVID-19 в 2024 году, эта платформа может быть применена к другим устойчивым к лекарствам патогенам.

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