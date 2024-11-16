В РФ устойчивость к противомикробным препаратам становится биологической угрозой
Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) в России представляет собой биологическую угрозу, РФ готова делиться опытом в этом направлении. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
«В Российской Федерации проблема УПП рассматривается как фактор биологической угрозы. В 2017 году нами была принята Государственная стратегия по УПП, ее реализация осуществляется секторами здравоохранения, ветеринарии, сельского хозяйства, производства продуктов питания и санитарно-эпидемиологического надзора. <…> Также наша страна является одним из мировых лидеров в разработке цифровых технологий, направленных на поддержку борьбы с УПП», — сказал он на IV глобальной министерской конференции по УПП в Саудовской Аравии.
Он также добавил, что РФ развивает сотрудничество и готова делиться опытом. Свою работу продолжает cотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию УПП, реализуется проект содействия по противодействию УПП, в мае проведена I международная конференция стран БРИКС по УПП в Москве.
«Несмотря на все реализованные глобальные инициативы, нам предстоит еще сделать немало в сфере борьбы с УПП. В этой связи принятие Джиддских обязательств является еще одним важным шагом на пути к решению данной глобальной проблемы. Российская Федерация благодарит Королевство Саудовской Аравии за подготовку Джиддских обязательств и выражает надежду на успешную реализацию их целей», — заключил Плутницкий.