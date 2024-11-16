Устойчивость к противомикробным препаратам становится биологической угрозой

Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) в России представляет собой биологическую угрозу, РФ готова делиться опытом в этом направлении. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

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«В Российской Федерации проблема УПП рассматривается как фактор биологической угрозы. В 2017 году нами была принята Государственная стратегия по УПП, ее реализация осуществляется секторами здравоохранения, ветеринарии, сельского хозяйства, производства продуктов питания и санитарно-эпидемиологического надзора. <…> Также наша страна является одним из мировых лидеров в разработке цифровых технологий, направленных на поддержку борьбы с УПП»‎, — сказал он на IV глобальной министерской конференции по УПП в Саудовской Аравии.

Он также добавил, что РФ развивает сотрудничество и готова делиться опытом. Свою работу продолжает cотрудничающий центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по исследованию УПП, реализуется проект содействия по противодействию УПП, в мае проведена I международная конференция стран БРИКС по УПП в Москве.