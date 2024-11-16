Нейробиологи нашли новое влияние стресса на работу мозга

Ученые выяснили, что стресс не только влияет на настроение человека, но и может кардинально изменить процесс обработки и хранения мозгом воспоминаний. А для людей, страдающих от посттравматического стрессового расстройства, изменения в памяти могут быть по-настоящему мучительными.

© Naukatv.ru

Изучая мозг мышей, исследователи из Детской больницы Торонто обнаружили, что стресс вызывает выброс эндоканнабиноидов — химических веществ, помогающих нам формировать специфические контекстуальные воспоминания. Однако в больших количествах эндоканнабиноиды разрушают работу нейронов-«привратников» мозга, что приводит к формированию чрезмерно больших обобщенных энграмм (совокупностей изменений в нервной ткани) в памяти.

Проще говоря, стрессовый опыт не просто сохраняется в виде отдельного воспоминания. Вместо этого он запускает каскад связанных с этим воспоминаний, из-за чего люди со страхом реагируют на безобидные раздражители — например, фейерверки или выхлопные газы.

Есть и хорошая новость — блокируя эндоканнабиноидные рецепторы на нейронах-привратниках, нейробиологи смогли ограничить вызванное стрессом расширение энграмм памяти у мышей. Это может привести к появлению нового многообещающего способа лечения повышенной тревожности и навязчивых воспоминаний, которые мучают людей с ПТСР.

Конечно, исследование проводилось на животных, а не на людях, так что пройдет еще какое-то время, прежде чем могут появиться какие-либо клинические применения нового метода. Полученные результаты проливают важный свет на сложные, зачастую противоречащие здравому смыслу способы, с помощью которых стресс влияет на наши воспоминания, пишет Study Finds.