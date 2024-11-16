Ученые назвали кошмары скрытым предвестником деменции

Новое исследование в Birmingham City Hospital, выявило тревожную связь между частыми пугающими снами и риском когнитивного снижения у людей среднего возраста, а также вероятностью развития деменции в старшем возрасте.

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Оказывается, ночные кошмары могут быть не просто неприятным эпизодом, а ранним признаком возможных проблем с памятью и мышлением. Об этом в субботу, 16 ноября, сообщает The Lancet.

В исследовании приняли участие 605 человек среднего возраста (в среднем 50 лет), у которых не было когнитивных нарушений на ранних стадиях, и 2600 пожилых людей (в среднем 83 года). За состоянием всех участников наблюдали в течение 7–13 лет. Частота появления страшных снов оценивалась на основе анкетирования, проведенного в начале исследования.

Ученые выяснили, что люди, которым часто снились страшные сны, имеют более высокий риск снижения когнитивных способностей и развития деменции. Среди участников среднего возраста, которым регулярно снились страшные сны, вероятность ухудшения памяти была в четыре раза выше по сравнению с теми, кто таких снов не видел. Также у пожилых людей риск развития деменции увеличился в 2,2 раза, передает издание.

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