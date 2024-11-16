Создан минимально «проникающий в организм» нейроинтерфейс

Работа, проведенная Якобом Робинсоном из Университета Райса и Питером Каном из Медицинского колледжа Университета Техаса, представила новый метод диагностики и лечения неврологических заболеваний с минимальными хирургическими рисками.

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Результаты исследования, опубликованные 11 ноября в журнале Nature Biomedical Engineering, предлагают эндоцистернальные интерфейсы (ECI) — инновационную технику, которая позволяет записывать и стимулировать мозг и спинной мозг через спинномозговую жидкость (CSF) без необходимости вскрытия черепа.

В отличие от традиционных методов, которые требуют инвазивной нейрохирургии, ECI использует гибкий катетер, вводимый через простую люмбальную пункцию для доступа к мозгу и спинному мозгу. Этот минимально инвазивный подход снижает риски осложнений, позволяя одновременно взаимодействовать с нейронными структурами мозга и спинного мозга. Технология использует магнитоэлектрические биэлектроники, что позволяет работать без проводов через небольшую процедуру.

Исследование, включавшее испытания на животных и магнитно-резонансную томографию у людей, показало жизнеспособность и безопасность системы ECI.

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