Эксперт рассказала о зависимости человеческого ума от генов

Каким образом ум человека зависит от генов, рассказала новый герой «Курса на науку!» — доктор биологических наук, директор Института фундаментальной медицины ПИМУ Ирина Мухина. Об этом сообщили в пресс-службе Мининского университета, который реализует данный проект при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Мухина, в частности, пояснила, как работает мозг человека, от чего зависят когнитивные свойства и в каком момент жизни закладывается наибольшее количество нейронных связей.

Мозг — это самое интересное, что есть в биологии, я считаю. Безграничная тема для изучения! Только вдумайтесь: мы изучаем собственный мозг своим же мозгом, — прокомментировала доктор биологических наук.

Ученый рассказала, что уже разработан специальный микрофлюидный чип, который позволяет моделировать работу различных отделов мозга и наблюдать, как они влияют друг на друга. Также Мухина сообщила, что исследователи определили 52 гена, играющих ключевую роль в развитии памяти, обучаемости, логического мышления, при этом другие ученые указывают, что таких генов более тысячи. Несомненно, интеллектуальные способности связаны с наличием определенного генетического ландшафта, однако факторы среды, по мнению Мухиной, также имеют большое значение.

У однояйцевых близнецов при совместном воспитании уровень интеллекта совпадает на 83%. Однояйцевые близнецы, воспитывавшиеся раздельно, имели корреляцию в уровне интеллекта только 74%. У разнояйцевых близнецов при совместном проживании этот показатель еще меньше — 59%, а у приемных детей — всего 26%», — пояснила она.

Также биолог добавила, что от 50 до 80% интеллектуальных способностей человека обусловлено генетическими факторами, а остальное определяется влиянием среды, воспитанием и внутренней мотивацией.

По словам Мухиной, большая часть когнитивных функций развивается у человека до 20 лет, а многие из аспектов мыслительной деятельности проявляются уже после 35, когда постепенно снижаются скорость реакции, память и пространственное восприятие.

Таким образом, особое значение имеет развитие когнитивных функций и то, как человек работает со своими интеллектуальными способностями на протяжении всей жизни. Получается, что можно не реализовать свой блестящий генотип и не добиться ничего, а можно за счет упражнений и усердия развить память и логическое мышление, — резюмировала ученый.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что такие лекции помогают показать молодежи, что в этой жизни многое зависит только от их усердия, готовности развиваться и находить себя в разных отраслях, в том числе в науке.