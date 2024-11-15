Ученые: чем грозит микропластик в мозге, который есть у каждого человека

На основании многочисленных исследований ученые сделали вывод, что частички пластика могут попадать в человеческий мозг. И могут быть причиной появления различного рода патологий — болезни Паркинсона и деменции, а так же стать причиной проблем в развитии у детей.

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Исследователи выяснили, что, в среднем, человек употребляет в день порядка пяти пластиковых частиц. Примерно столько весит банковская карта.

Ранее было принято считать, что человеческий мозг защищает так называемый гематоэнцефалический барьер, однако, теперь стало ясно, что это не так.

Как правило, пластик попадает в организм из различной упаковки, одежды и домашних предметов. Чтобы снизить вероятность и количество попадания в свой организм пластика, ученые рекомендуют не использовать синтетические вещи, пластиковую посуду и как можно чаще проводить дома влажную уборку.

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