Ученые объяснили, как выявить воспаление в организме

Иногда воспаление может сохраняться в организме несколько месяцев или лет. Хроническое воспаление — маркер многих заболеваний, от ревматоидного артрита до язвенного колита (ЯК). Недавно учёные обнаружили, что оно также связано с нарушением работы мозга.

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Согласно исследованию, опубликованному в Neurology в июле, высокий уровень воспаления в возрасте 20−30 лет может быть связан с проблемами с памятью и мышлением в более позднем возрасте. Участники этого исследования, у которых было больше маркера воспаления (С-реактивного белка), страдали от большего количества когнитивных проблем в среднем возрасте.

Кроме того, результаты исследования, опубликованного в JAMA Psychiatry, показали следующее. Дети с хроническим воспалением подвергаются более высокому риску развития депрессии, психоза к раннему взрослому возрасту.

Самый простой способ узнать, есть ли у вас длительное воспаление, — сдать кровь на анализ. Чаще всего для этого смотрят на скорость оседания эритроцитов (СОЭ), уровень С-реактивного белка (СРБ), ферритина, фибриногена. Также для обнаружения воспаления используют УЗИ или другие методы визуализации.

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