Назван неожиданный фактор риска сердечных заболеваний

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии установили, что генетически обусловленная форма сердца может влиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

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В новом исследовании, проведенном учеными, впервые была изучена генетическая основа формы правого и левого желудочков сердца с применением передовых технологий 3D-визуализации и машинного обучения. Предыдущие научные работы были в основном сосредоточены на размере и объеме отдельных камер, что ограничивало понимание того, как структурные изменения могут влиять на риск развития заболеваний.

Исследователи использовали МРТ-изображения сердец более 40 тысяч человек. Данные были предоставлены Британским биобанком — крупномасштабным хранилищем, содержащим генетическую и медицинскую информацию о полумиллионе добровольцев. На основе этих данных были созданы 3D-модели желудочков сердца, а затем с помощью статистического анализа определены 11 параметров формы, отражающих основные различия в строении органа.

Дополнительный генетический анализ выявил 45 участков генома, связанных с изменениями в структуре органа. По словам ученых, полученная информация может существенно изменить подход к оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются одной из ведущих причин летальных исходов по всему миру.