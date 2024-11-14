Российские ученые разработали хлеб для диабетиков

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили новую технологию производства хлебобулочных изделий, которые могут стать полезными для людей, страдающих от сахарного диабета и тех, кто перенес COVID-19. Новый продукт, по словам разработчиков, способствует снижению уровня глюкозы в крови, укреплению иммунной системы и помогает контролировать чувство голода.

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Сахарный диабет — это хроническое заболевание, которое влияет на обмен веществ и требует строгого контроля за потреблением углеводов, в том числе хлеба. Традиционные мучные изделия, как правило, повышают уровень глюкозы в крови, что делает их употребление нежелательным для диабетиков. Однако ученые СКФУ нашли решение этой проблемы.

Вместо обычной пшеничной муки они использовали смесь кукурузной муки и муки из нута, а также добавили постбиотики — препараты на основе культуры чайного гриба, которые восстанавливают микрофлору кишечника и укрепляют иммунитет. Такой состав помогает регулировать уровень сахара и улучшает метаболизм.

По словам авторов, этот хлеб и хлебцы могут снизить нагрузку на поджелудочную железу, помочь в профилактике атеросклероза и активировать регенерацию тканей. Продукты также поддерживают баланс витаминов и микроэлементов в организме, что способствует общему улучшению состояния здоровья.