Хронический стресс повышает риск развития болезни Альцгеймера

Хронический стресс может существенно изменить функционирование мозга, что значительно увеличивает риск развития болезни Альцгеймера. Об этом рассказала врач-невролог Ольга Зинчева.

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По словам специалиста, в стрессовых ситуациях мозг активирует выработку гормонов адреналина и кортизола. Это приводит к учащению сердцебиения, повышению уровня кислорода в крови и ускорению работы мозга — такая реакция необходима для быстрого решения сложных задач или принятия решений в опасных условиях.

Однако, как подчеркнула невролог, длительный стресс оказывает негативное воздействие как на общее состояние здоровья, так и на работу мозга. В результате постоянного нервного напряжения у человека могут возникнуть проблемы с краткосрочной памятью, затруднения в запоминании новой информации, а также может развиться бессонница, что в свою очередь может привести к эмоциональным и когнитивным расстройствам.

— Кроме того, хронический стресс может повлиять на процесс старения клеток мозга, что ведет к риску развития такого заболевания, как болезнь Альцгеймера, — приводит ее слова «Газета.ру».

«Световое загрязнение», вызванное искусственным освещением в ночное время, также может стать причиной развития болезни Альцгеймера. Ночное освещение нарушает нормальный цикл сна и бодрствования, что приводит к стрессу и нарушает механизмы нормальной адаптации. Это может привести к сбою различных процессов в мозге человека.